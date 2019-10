Høgare prisar på klede og sko drog prisveksten opp

innenriks

Frå september i 2018 til september i år steig konsumprisindeksen med 1,5 prosent, medan tolvmånadersveksten i kjerneinflasjonen KPI-JAE auka med 0,1 prosentpoeng til 2,2 prosent i same periode, ifølgje tal frå Statistisk sentralbyrå (SSB).

Oppgangen kjem mellom anna av auka prisar på klede og sko med 7 prosent. Det var òg prisoppgang på møblar, bustadtekstilar og flyreiser.

I motsett retning trekte straumprisane og prisane på bilar. Inkludert nettleige var det ein prisnedgang på straum på 3,2 prosent frå august til september, medan bilprisane fall med 1,6 prosent.

Prisnedgang på mat

Det vart òg målt prisnedgang på matvarer med 0,6 prosent.

Direktør Ingvill Størksen for Virke dagligvare seier at nedgangen i matvareprisane er større enn venta, sjølv om det er vanleg at prisane går ned i samband med typiske tilbodsperiodar som påske, jul og skulestart.

– Dei siste 7 åra har vi sett ein svak nedgang i matprisane frå august til september. Nedgangen på heile 0,6 prosent er relativt høgt for denne månaden, samanlikna med tidlegare år, seier ho i ei pressemelding.

– Lite å seie for renta

Inflasjonstalet i august var på 2,1 prosent, og meklarhusa hadde ikkje venta store endringar denne gongen.

Noregs Banks prognose var òg på 2,1 prosent for september. Inflasjonstala er viktige når dei set styringsrenta. Kjerneinflasjonen enda på 2,2 prosent i september.

– Ein tidels høgare inflasjon har lite å seie, og inflasjonen må nok ligge høgare enn Noregs Banks anslag i fleire månader framover for å føre til oppjustering av rentebanen åleine, skriv Nordea Markets i morgonrapporten sin.

Heller ikkje Handelsbanken meiner at tidelen vil påverke renta.

