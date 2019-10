Vitne i retten: Leverte pengar frå Røkke i berepose

innenriks

Det sa Orveland i retten torsdag, ifølgje Aftenposten.

Han sa òg at han vart kontakta av Røkke på starten av 2000-talet for å opprette ein kontakt mellom Røkke og Iversen, ifølgje Dagens Næringsliv.

Overfor VG har Orveland tidlegare hevda at Røkke skylde han pengar fordi han nokre år tilbake hadde fungert som mellommann mellom milliardæren og Iversen.

I retten fortalde Orveland mellom anna om ei hending frå 2005.

– Då seier Røkke at han har litt problem med Jannik. Han skulle betale han noko pengar, og bad meg om å levere, sa Orveland.

Røkke har heile tida nekta for at Iversen har hatt noka form for oppdrag for han, eller fått betalt.

Orveland var tidlegare sambuar med Røkkes avlidne ekskone.

Jan Erik «Jannik» Iversen er tiltalt for å ha prøvd å presse Røkke til å betale eit tosifra millionbeløp og dessutan for å ha trua med å offentleggjere ufordelaktige opplysningar om finansmannen. Forholda skal ha funne stad mellom november 2017 og januar 2018.

