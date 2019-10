Arnstad: – Ein velfortent pris med fallhøgde

innenriks

– Abiy har demonstrert at dristige grep på kort tid kan skape store forandringar til det betre. Han har i si tid som statsminister markert seg som ein av dei viktigaste leiarane på det afrikanske kontinentet. Eg meiner òg at Abiy fortener ei hyllest for at han har løfta fram så mange kvinnelege politikarar i regjeringa si, seier Arnstad til NTB.

Ho minner likevel om at Etiopia har store utfordringar og peikar på at landet har 100 millionar innbyggarar og over 90 etniske grupper.

Arnstad seier det alltid er ein fare ved det å gi fredsprisen til ein sitjande politikar.

– Den store testen kjem nok i samband med valet som er kunngjort til neste år. For det første blir det spennande å sjå om valet blir gjennomført som lova seier, og for det andre blir det spennande å sjå om Abiy vinn valet. Det er nemleg ikkje sikkert, avsluttar Marit Arnstad.

