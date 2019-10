Flyktninghjelpen: – Ahmed må prioritere ei løysing på dei etniske spenningane

innenriks

– Vi gratulerer Abiy Ahmed med Nobels fredspris og den modige innsatsen hans for å bringe ambisiøse reformer til Etiopia og for å strekke ut ei hand for fred med nabolandet Eritrea, seier Egeland i ein kommentar til NTB.

Han viser til at Flyktninghjelpen er ein av få internasjonale humanitære organisasjonar som opererer i både Eritrea og Etiopia, og hjelper menneske i nød i begge land.

– Vi har vore vitne til den dramatiske betringa i forholdet mellom dei to landa sidan Ahmed tiltredde som statsminister, seier Egeland, som minner om at statsministeren no må prioritere å finne ei løysing på dei etniske spenningane i Etiopia, og arbeide utrøytteleg for å bringe fred til folket.

Ahmed, som er tidlegare FN-soldat, vart fredag tildelt Nobels fredspris for handlingane sine sidan han vart statsminister i 2018. Han har lauslate politiske fangar og journalistar, gitt rom for opposisjonsgrupper, og han har utnemnt mange kvinner i regjeringa.

(©NPK)