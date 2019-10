Forskar: – Veldig viktig og god pris

innenriks

– Det er ein viktig og ein god pris. Eg trur han er viktig for Etiopia og for Afrika. Eg trur det er ein pris som anerkjenner eit enormt godt politisk handverk og sterkt leiarskap i Afrika, seier professor Siri Gloppen ved Institutt for samanliknande politikk ved Universitetet i Bergen til TV 2.

Ho viser til fredsavtalen mellom Etiopia og Eritrea, som ifølgje henne kom heilt overraskande på verda. Gloppen viser til at det var ein fastlåst situasjon.

– Han har òg vore viktig nasjonalt og er ein veldig god kandidat, seier Gloppen.

(©NPK)