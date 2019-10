Fredsprisen til ein mann – som satsar på kvinner

innenriks

– Det er definitivt ein del av vurderinga vår at det ikkje blir varig fred utan at også kvinner får bli aktive deltakarar i samfunnet, seier Berit Reiss-Andersen til NTB.

Abiy Ahmed var ein av favorittane til fredsprisen etter at han i det første året sitt som statsminister greidde å få slutt på den over 20 år lange konflikten med nabolandet Eritrea. I tillegg har den tidlegare FN-soldaten sett fare i demokratiseringa i Etiopia og mellom anna gitt amnesti til fleire tusen politiske fangar, opna opp for opposisjonsgrupper og avvikla pressesensuren.

– Meiner alvor

Nobelkomiteen grunngir òg tildelinga med den betydelege innsatsen til statsministeren for å auke innverknaden til kvinner i etiopisk politikk og samfunnsliv.

– Det er heilt openberra at han meiner alvor gjennom å la kvinner ta plass i viktige posisjonar i samfunnet, seier Reiss-Andersen og viser til at Etiopia no har både ein kvinneleg president og ein kvinneleg høgsterettsjustitiarius, i tillegg til at halve regjeringa er kvinner.

Det er i tråd med FN-resolusjon 1325 som slår fast at kvinner må delta på like fot med menn på alle nivå og i alle funksjonar for å fremme fred og sikkerheit.

Overvelda og lykkeleg

Sjølv seier den etiopiske statsministeren at han er «overvelda og veldig lykkeleg» over tildelinga, og at han håper prisen vil bidra til å styrke freden i regionen.

«Vi er stolt som nasjon!!!», tvitra kontoret til nobelprisvinnaren eit par minutt etter kunngjeringa.

Reiss-Andersen legg ikkje skjul på at ho håper Ahmeds fokus på fred og demokratisering skal inspirere andre statsleiarar.

– Afrikas horn er jo eit område med mange konfliktar, mykje ufred og store flyktningstraumar. Initiativet frå Abiy om ein ny politikk for Etiopia håper vi jo definitivt skal ha ein smitteeffekt på regionen, seier ho.

Kom kritikarar i forkjøpet

Under kunngjeringa kom ho kritikarar som meiner at Ahmed får fredsprisen for tidleg, i forkjøpet.

– Nobelkomiteen meiner at det er nettopp no statsminister Abiys innsats fortener heider og treng oppmuntring, slo komitéleiaren fast.

Det gjeld ikkje minst demokratiseringsprosessen i Etiopia.

– Abiy har profesjonalisert statsapparatet og bygger institusjonar. Dette er langvarige prosessar som det blir kravd stamina for verkeleg å utvikle, utdjupar ho overfor NTB.

Håp og mot

Frå alle verdshjørne strøymde gratulasjonane inn fredag. Statsminister Erna Solberg meiner Ahmed både har vist stort mot og skapt håp om fred i eit konfliktfylt hjørne av verda.

– Det er heilt avgjerande. Det at mange lever i konfliktområde, bremsar oss i å nå berekraftsmåla, seier ho.

NATO-leiar Jens Stoltenberg meiner Ahmed har vist at det er mogleg å skape fred.

– Du har vist med tolmod, mot og overtyding at fred er mogleg, tvitra Stoltenberg fredag.

Klassisk – og dristig

Tildelinga blir av fleire omtalte som ein klassisk, men også dristig fredspris.

– Prisen står støtt i Nobels testamente. Men det er framleis mange skjer i sjøen, og sånn sett er prisen dristig, seier seniorforskar Sverre Lodgaard ved NUPI til NTB.

Nobelhistorikar Asle Sveen – som sjølv tippa at prisen i år ville gå til Ahmed – peikar på at oppgåva statsministeren står overfor i demokratiseringsprosjektet sitt, er formidabel.

– Han har opp mot 80 ulike etniske grupper som nesten er i krig med kvarandre, seier Sveen.

– Må gjere meir

Amnesty International håper prisen vil føre til at Ahmed gjer meir for menneskerettane i Etiopia.

– Prisen bør motivere han til å takle dei utfordringane som står att, og som truar med å reversere det som hittil er oppnådd, seier generalsekretær Kumi Naidoo.

