Fredsprisvinnar Abiy Ahmed blir hylla – men fleire meiner prisen kom for tidleg

innenriks

Amnesty International ber Ahmed gjere meir for menneskerettane i Etiopia.

– Denne prisen bør motivere han til å takle dei menneskerettsutfordringane som står att, og som truar med å reversere det som hittil er oppnådde, seier Amnestys generalsekretær Kumi Naidoo.

Han viser mellom anna til dei etniske spenningane som truar stabiliteten i Etiopia.

Også generalsekretær Jan Egeland i Flyktninghjelpen ber Ahmed prioritere ei løysing på spenningane.

Risikabelt

NUPI-forskar Cedric H. dei Coning meiner det er risikabelt å gi Nobels fredspris til nokon som framleis regjerer.

– Dei kan bli involverte i situasjonar som set prisen i vanry, seier han til VG.

Etiopia-ekspert Jon Harald Sande Lie seier valet var fornuftig, men støttar òg dei som meiner prisen kjem litt for tidleg.

– Eit problem er jo at grensa med Eritrea har vorte lukka igjen etter at den vart opna i fjor. I tillegg har det komme nye konfliktar internt i Etiopia som statsministeren ikkje heilt har greidd å dempe, seier han til VG.

Nobelinstituttets direktør Olav Njølstad erkjenner at dei tar ein sjanse når dei gir fredsprisen til nokon som er midt oppi ein fredsprosess.

– Historia har jo vist at komiteen gong på gong har valt å ta den risikoen, seier han til Aftenposten.

– Riktig tidspunkt

Reiss-Andersen var under tildelinga klar på at dette er det riktige tidspunktet for å gi prisen til Ahmed.

– Nobelkomiteen meiner at det er nettopp no statsminister Abiys innsats fortener heider og treng oppmuntring, seier ho.

Ho understrekar likevel at det framleis er lang veg å gå i Etiopia.

– Vi har anerkjent intensjonen han har om å gå fram med demokratiske val neste år. Roma vart ikkje bygd på ein dag, og fred og demokratisk utvikling vil heller ikkje bli oppnådd på ein kort tidsperiode, sa ho på spørsmål frå NRK.

Prisen er heilt i tråd med Alfred Nobels testamente, meiner komitéleiaren.

– I arbeidet til komiteen har det alltid vore viktig å gi prisen i tråd med Alfreds Nobels testamente. Det har kanskje vore eit skifte dei siste 15 åra for å gjere dette tydelegare i grunngivinga for prisen. Denne prisen er, som andre prisar, i tråd med testamentet til Alfred Nobel, seier Reiss-Andersen til NTB.

– Fred er mogleg

Ahmed blir òg hylla frå ei rekke hald.

NATO-leiar Jens Stoltenberg seier Ahmed har vist at det er mogleg å skape fred.

– Gratulerer til statsminister Abiy Ahmed Ali i Etiopia med Nobels fredspris. Du har vist med tolmod, mot og overtyding at fred er mogleg, skriv Stoltenberg på Twitter.

FNs generalsekretær António Guterres meiner Ahmed er ei av hovudgrunnane til at det blir skapt håp over heile Afrika, medan EU-kommisjonens president Jean-Claude Juncker seier at Ahmed «med mot og resolutte handlingar» har bygd bruer i Etiopia og regionen rundt.

Håpte han såg på TV

Ahmed seier han er «overvelda og veldig lykkeleg» over å vinne fredsprisen.

Då kunngjeringa kom fredag, hadde Nobelkomiteen enno ikkje fått tak i Ahmed.

Reiss-Andersen sa at ho håpte at han såg kunngjeringa på TV. Dei klarte etter kvart å få tak i han på telefon.

I den korte samtalen sa Ahmed at han håper prisen vil bidra til å styrke freden i regionen, opplyser sekretæren til komiteen Olav Njølstad.