Lokal Frp-topp suspendert frå verv etter kommentarar på SIAN-side

innenriks

Det stadfestar leiar Liv Gustavsen i Viken Frp overfor Drammens Tidende.

Hovengen har vore medlemmer av fylkesstyret, men er permittert i seks månader. Det betyr òg at han ikkje kan stille til attval i fylkeslaget i mars 2020.

Etter moskéangrepet i Bærum vart det auka merksemd om Frp-medlemmer som har vore aktive i Stopp islamiseringen i Noreg (SIAN). Frp-leiar Siv Jensen har gjort det klart at dette ikkje går saman med å vere aktiv i partiet. NRK identifiserte 28 listekandidatar frå Frp som var aktive på SIANs Facebook-side.

Hovengen har i eit innlegg omtalt moskear som «de mest desintegrerende meningsfabrikkene som barn og unge utsettes for i Norge», og gir uttrykk for at moskear bør vere forbode.

Til Dagsavisen Fremtiden seier Ole Hovengen at han ikkje er informert om suspensjonen.

– Dette var ukjent for meg. Eg har vore på hytta ei stund, men eg trekte meg frå fylkesstyret sjølv for ei vekes tid sidan. Viss det står i avisa, er det rart at eg ikkje har fått beskjed, seier Hovengen.

Under valkampen i august vart Frps listetopp på Nesodden, Jon Brungot, ekskludert frå partiet etter å ha vore aktiv i SIAN i fleire år.

(©NPK)