– Det er ikkje fnugg av tvil om at dette er ein pris som er i tråd med Nobels testamente. Det er ein klassisk fredspris. Det er klart at viss du får slutt på ein 20 år lang konflikt mellom to statar, i det som har vore ein av den mest brutale krigaren i verda, så fortener du fredsprisen, seier Lysbakken til TV 2.

Ahmed får fredsprisen for arbeidet sitt med å etablere fred med nabolandet Eritrea då han tiltredde som statsminister i 2018.

