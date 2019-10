Nobelekspert trur på Reportere uten grenser

innenriks

– Eg trur på Reportere uten grenser (RSF) på grunn av mediesituasjonen i verda og korleis journalistar blir behandla. Eg trur at dette kan ha prega Nobelkomiteen, seier Stenersen til NRK.

RSF er ein internasjonal journalistorganisasjon som arbeider for pressefridom.

Stenersen seier at det er så mange falske nyheiter ute, og at det gir eit behov for å rydde opp i situasjonen. Han peikar òg på drapet på journalisten Jamal Khashoggi i oktober i fjor.

– Eg trur at Khashoggi er eit stikkord her. At både reporterar og frie medium er trua, seier han.

På andreplass på lista si har Stenersen Etiopias unge statsminister Abiy Ahmed og miljøaktivisten Greta Thunberg på tredje.

Stenersen meiner at ein pris til RSF kan føre til at fleire trua journalistar våger å stå fram og skape merksemd rundt situasjonen for journalistar og pressefridommen.

(©NPK)