P4-gruppa skal kutte stillingar

innenriks

– Eg kan stadfeste at vi har ein prosess knytt til eit svært avgrensa tal i radioverksemda. Så lenge prosessen går føre seg, er det ikkje naturleg at eg kommenterer han noko ytterlegare utover at slike prosessar alltid blir opplevd krevjande, seier Andresen til Medier24.

Måndag varsla NENT Noreg, som eig P4-gruppa, at mellom 30 og 50 årsverk skal forsvinne frå selskapet som eit ledd i ei omfattande omorganisering.

Det er ikkje klart om kutta i P4-gruppa blir gjennomført separat eller som ein del av omorganiseringa i NENT.

(©NPK)