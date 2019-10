Røde Kors: – Ein verdig vinnar

innenriks

Etiopias statsminister Abiy Ahmed får Nobels fredspris for 2019 for arbeidet sitt med å skape fred med nabolandet Eritrea.

– Fredsavtalen som vart signert i fjor sommar, er eit viktig bidrag til stabilitet i området og gir håp til fleire fredsprosessar i regionen, seier Robert Mood, som er president for Røde Kors i Noreg.

Mood viser til at krigen mellom dei to landa har forårsaka enorme lidingar og kosta titusenvis av menneske livet. Avtalen gjorde det òg mogleg å foreine familiar igjen som i to tiår hadde vore splitta som følgje av krigen.

Røde Kors meiner fredsinnsatsen gir håp for meir enn éin million menneske som har flykta frå heimane sine på grunn av konfliktane. Den etiopiske statsministeren har òg engasjert seg i andre fredsprosessar i regionen, som konflikten i Sudan.

