Sandnes-borgarar kan kroppsvisiterast utan mistanke

innenriks

Det har den siste tida vore fleire meldingar om truslar og vald der kniv eller andre stikkvåpen er brukte i byen, skriv Stavanger Aftenblad.

Politioverbetjent Cecilie Heggli ved Sandnes politistasjon seier at fleire no er redde for å opphalde seg i Sandnes sentrum.

– Folk føler seg utrygge. Det er svært usannsynleg at folk skal bli utsette for knivvald, men samtidig tar vi dette på største alvor. Vi har eit inntrykk av at det i dag blir bore kniv oftare enn tidlegare, seier ho.

Berre tysdag denne veka vart 50 personar visiterte, utan å finne stikkvåpen. Heggli seier at avgjerda om visitasjon er tatt av politimeister Hans Vik, og at paragraf 7a i politilova opnar for dette.

– Avgjerda om visitering gjaldt ikkje berre tysdag. Ho gjeld framleis, seier Heggli, som ikkje ønsker å seie nøyaktig kor lenge.

