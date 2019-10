29 dyrehaldarar melde til politiet hittil i år

innenriks

– Det finst langt fleire kjæledyreigarar enn bønder, og omtrent halvparten av politimeldingane våre gjaldt saker med kjæledyr. Vi melde 14 dyrehaldarar med kjæledyr til politiet og avvikla 14 slike dyrehald i denne perioden, seier Torunn Knævelsrud, leiar for seksjon dyrevelferd i Mattilsynet, i ei pressemelding.

Av resten av dei dyrehalda som vart politimelde, var fem med svin, tre med storfe, tre med sau, éin med mink og tre er andre typar dyrehald, viser Mattilsynets dyrevelferdsrapport for dei åtte første månadene i 2019.

– Mattilsynet finn alvorlege forhold òg i dyrehald med storfe, sau og svin. Vi fann dyr som vart utsett for alvorleg vanskjøtting i åtte storfehald, sju sauehald og fire svinehald, seier Knævelsrud.

Totalt gjennomførte Mattilsynet tilsyn med dyrevelferda i 4.906 dyrehald frå 1. januar til 31. august i år. Det vart oppdaga større og mindre brot på regelverket i 36 prosent av desse dyrehalda.

Mattilsynet understrekar at dei gjennomfører tilsyn oftare hos dei dyrehalda dei meiner har størst risiko for brot på regelverket, og at funna derfor ikkje viser totalbildet av korleis dyr har det i Noreg.

– Eit regelbrot betyr ikkje alltid at dyra lid, seier Knævelsrud.

