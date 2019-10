Bustadkjøpar fekk erstatning for trong parkeringsplass

innenriks

Den uheldige kjøparen er tilkjent 94.000 kroner i erstatning i ei avgjerd i Finansklagenemnda, skriv Bergensavisen. Etter at han i fjor haust kjøpte ei leilegheit i Bergen for 3,25 millionar kroner, viste det seg at parkeringsplassen som følgde med slett ikkje var stor nok, sjølv for ein liten bil.

Parkeringsplassen var i seg sjølv liten og i tillegg stod det ei ventilasjonskasse på plassen. Dei gjorde det umogleg å køyre inn og ut dersom naboen parkerte med bilen sin på plassen ved sida av.

Kjøparen prøvde å reklamere på kjøpet, men dette vart avvist av forsikringsselskapet. Finansklagenemnda kom derimot til at den tronge plassen avgjort var ein mangel ved leilegheita og at seljaren burde ha visst om dette.

Erstatningssummen svarer til prisen for å endre på ventilasjonskassen som hindrar bruk av plassen når naboen parkerer på plassen sin. Eit krav på mellom 150.000 og 180.000 i udokumenterte parkeringsutgifter og advokatutgifter vart derimot avviste.

