Byggnæringa åtvarar mot høg risiko i Sotrasambandet

– Vi er kritiske til dimensjonane i dette prosjektet, seier Jon Sandnes i foreininga til Bergensavisen.

Planane om å bygge ei bru med fire felt til Sotra, og dessutan tunnelar og sidevegar, har lenge lege på bordet, men har vorte utsett ei rekke gonger. No blir det varsla at den tidlegast kan stå ferdig i 2026, skriv BA. Gigantprosjektet har ein prislapp på 17 milliardar kroner, inklusive drift og finansiering over 20 år.

Sjølve bygginga er likevel anslått å koste 10 milliardar kroner.

Entreprenørane må likevel sjølv finansiere utbygginga, sidan midlane som er sette av i Nasjonal transportplan, først blir utbetalte når bygginga er ferdig. Det betyr at risikoen blir skyhøg og for stor for den norske marknaden, meiner Sandnes.

– I utgangspunktet lyser mange varsellamper her. Det er komme ut av proporsjonar, seier han og viser til at smertegrensa for å ta på seg eit enkelt prosjekt i Noreg ligg mellom tre og fire milliardar kroner.

– Sotrasambandet er altså dobbelt så stort, og då er det slik at den norske byggebransjen i praksis er ekskludert frå å delta, seier Sandnes.

Ifølgje Vegvesenet har tre-fire utanlandske aktørar vist interesse for prosjektet. Det kan bety færre norske arbeidsplassar.

– Dersom det er utanlandske firma som i all hovudsak skal gjennomføre dei store samferdselsprosjekta, veit vi at dei ønsker å ta med seg maskiner, utstyr og eigne arbeidarar i størst mogleg grad, seier Sandnes.

