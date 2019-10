Færre tilsette i departement og direktorat

innenriks

Analysen er basert på tal frå Statistisk sentralbyrå (SSB), og der går det fram at talet på arbeidsforhold i sentralforvaltninga, som omfattar departementa og direktorata, auka med 1,3 prosent, tilsvarande 301 arbeidsforhold, frå 2017 til 2018.

Men justert for omorganiseringar, som inneber at ein sit igjen med dei endringane som faktisk kan forklarast som auke eller reduksjon i talet på arbeidsforhold, er bildet eit anna.

Då har talet på arbeidsforhold i sentralforvaltninga gått ned med 1,1 prosent, tilsvarande 251 arbeidsforhold. Det er kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H) glad for.

– Det er bra at vi får færre tilsette i departementa og direktorata i Oslo. Byråkratiet skal ikkje ese ut i det uendelege, noko vi har sett at det har gjort før, seier ho til NTB.

Samansett bilde

Men bildet er ein smule komplisert, og talet på tilsette i staten kan målast på fleire måtar.

I det største bildet – staten under eitt – auka talet på arbeidsforhold med 1.916, eller 1,2 prosent frå 2017 til 2018. Då var totalt 166.612 personar tilsette i staten. Auken kom særleg ved høgskulane og universiteta, og dessutan i politi- og lensmannsetaten, ifølgje Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi).

Det finst òg ei så å seie tilsvarande utvikling i statsforvaltninga sett under eitt.

Trass denne auken er Mæland fornøgd og viser til at den generelle sysselsetjinga i Noreg i same perioden auka med 2,1 prosent, tilsvarande 56.400 sysselsette, ifølgje SSB.

– Det er bra at statsforvaltninga veks mindre enn den generelle sysselsetjingsveksten, slik vi har lova i regjeringsplattforma. Auken skjer på satsingsområda til regjeringa – som i kunnskapssektoren, ved at det blir tilsett fleire politifolk, og ved at Nav styrker den interne IT-kompetansen sin, seier ho.

Fekk kritikk

I februar var Mæland ute med ein bodskap om at den omstridde avbyråkratiserings- og effektiviseringsreforma til regjeringa (ABE) hadde bidratt til 5.477 færre tilsette i statsforvaltninga frå 2016 til 2017.

I eit Facebook-innlegg hos Høgre heitte det først «5.500 færre byråkrater på ett år», noko som vart endra til «5.500 færre statsansatte på ett år». Til slutt vart heile innlegget fjerna.

Samtidig konkluderte faktasjekkarane i faktisk.no med at det var misvisande av Mæland å uttrykke seg som ho gjorde. Dei viste til at ved å justere for omorganisering, hadde talet på tilsette i staten i staden auka med 889 eller 0,5 prosent frå 2016 til 2017.

Mæland sa sjølv at ho stod inne for presentasjonen som vart gitt, men vedgjekk at Facebook-posten «kan ha bidratt til noko forvirring».

(©NPK)