Forskarar kartlegg langtidsverknader etter Utøya-terroren

innenriks

– No er åtte år gått sidan terrorangrepet 22. juli 2011, og for dei fleste av oss er hendingane kommen litt på avstand. For mange av dei rørte set derimot angrepet framleis preg på kvardagen, og mange slit med fysiske og psykiske etterverknader av terrorangrepet, seier Grete Dyb, forskar ved Nasjonalt kunnskapssenter om vald og traumatisk stress (NKVTS). Ho er òg prosjektleiar for studien av dei overlevande frå Utøya.

Utøya-studien ved NKVTS har sidan 2011 følgt opp dei som var på Utøya 22. juli, og foreldra deira. Forskarane har gjennomført tre rundar med datainnsamlingar, der dei rørte har vorte intervjua om opplevingane sine og korleis dei har hatt det etterpå.

No ønsker forskarane å lære meir om langtidsverknadene av å vere utsett for terror.

NKVTS ønsker særleg å komme i kontakt med overlevande og foreldre som ikkje tidlegare har deltatt i studien, men som har eit ønske om å vere med i siste runde av undersøkinga. Dei inviterer òg rørte til å delta i ei måling av aktivitet og søvn.

– Bakgrunnen for dette er at mange kan slite med å sove godt og å få nok vanleg aktivitet gjennom dagen i etterkant av ei traumatisk hending, fortel Dyb.

Deltakarar som ønsker det, kan få tilbakemelding på eigne data.

Resultat frå Utøya-studien har vorte publisert i over femti internasjonale tidsskrift.

