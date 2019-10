Kripos kopla inn etter at foreldre med besøksforbod fekk tilgang til skuleapp

innenriks

Det stadfestar Kripos til NRK.

Vest politidistrikt varsla Kripos om saka 6. september. Kripos kontakta Vigilo same dag og har hatt dialog med selskapet sidan.

Kripos har eit spesielt ansvar for arbeidet med å verne personar på hemmeleg adresse i Noreg. Etter at dei vart varsla om saka, har Kripos tatt kontakt med trusselkoordinatorar i alle politidistrikta i Noreg for å sikre at dei er klar over situasjonen.

Administrerande direktør Øystein Viland i Vigilo seier at selskapet har gjort endringar som sikrar at foreldre utan foreldreansvar, ikkje blir lagt til i appen.

– Sjølv om databehandlingsansvaret ligg hos kommunane, har vi gjort tiltak for å dobbeltsjekke at kommunane har tatt vekk personar som ikkje skal ha tilgang, i tilfelle kommunane ikkje gjer det dei skal, seier Viland.

Svikten omfattar mellom anna tre barn som bur på hemmeleg adresse og ti barn som har familieforhold som gjer at foreldra ikkje skulle ha nokon informasjon om barna, skreiv Bergens Tidende førre veke.

Bergen kommune byrja å bruke appen i haust. Han skal brukast til kommunikasjon mellom foreldre og tilsette i skular og barnehagar.

Ein firedel av skulane i landet og ein tredel av barnehagane er kundar hos Vigilo, ifølgje NRK.

Vest politidistrikt opplyser til NRK at saka i Bergen så langt ikkje er meld til politiet.

(©NPK)