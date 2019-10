innenriks

I ei melding på sine eigne nettsider understrekar Slottet at tiltaka ikkje vil vere til hinder for fotgjengarar og syklistar, og at publikum skal ha den same tilgangen til Slottsparken som tidlegare.

I all hovudsak skal sikringane følgje Slottsparkens yttergrense, og dei vil bestå av portar, pullertar, gjerde og murar.

Arbeidet skal vere ferdige seinaste hausten 2021.

