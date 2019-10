PFU-sekretariatet vil avvise klaga på Lindmo-intervjuet med Haddy Njie

innenriks

Førre veke stadfesta generalsekretær Elin Floberghagen i Norsk Presseforbund overfor NTB at dei hadde fått inn éi klage på det mykje omtalte intervjuet på «Lindmo», i samband med lanseringa av Njies bok om varsla mot ektemannen hennar Trond Giske.

No er klaga behandla.

– Vi har vurdert klaga og foreslår ho forenkla – og delvis avvist. Dette er fordi den første delen av klaga ikkje er frå rørt part og krev då samtykke frå rørt part for at vi skal behandle ho, seier Floberghagen til Medier24.

Ho seier at klagaren argumenterte med at det i intervjuet ikkje vart tilstrekkeleg opplyst at Haddy Njie er kollega med Anne Lindmo i NRK.

– Det meiner vi det vart, i starten av intervjuet. Derfor foreslår vi den til forenkla behandling, altså ikkje brot, seier Floberghagen.

PFU vil behandle forslaget til forenkling i det neste PFU-møtet, som er onsdag 23. oktober.

NRK fekk òg ei rekke klager frå publikum på intervjuet, som vart send fredag for halvanna veke sidan. Tysdag førre veke hadde Kringkastingsrådet mottatt 30 klager på intervjuet.

(©NPK)