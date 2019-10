Politiet har målsetting om å løyse Lørenskog-saka før årsskiftet

innenriks

– Vi har framleis ei målsetting om å løyse saka i 2019, men samtidig nærmar vi oss raskt eit nytt år, seier han til avisa.

Etterforskingsleiaren opplyser at politiet jobbar med prosjekt som kan bidra til ei oppklaring av saka, men han tør ikkje anslå kor stor sjansen er for at politiet skal nå målsettinga si.

Om dryge to veker, 31. oktober, er det eitt år sidan 68 år gamle Anne-Elisabeth Hagen forsvann frå bustaden sin i Sloraveien på Fjellhamar i Lørenskog. Ho forsvann ein gong mellom klokka 9.15 og 13.30.

Politiet heldt etterforskinga hemmeleg, og først 9. januar gjekk dei offentleg ut med saka. Dei grunngav det med grove truslar mot livet og helsa til kvinna. Det har vorte fremma krav om 9 millionar euro i løysepengar betalt i kryptovalutaen monero og sett fram grove truslar i eit brev etterlate på staden.

Før sommaren opplyste politiet at dei meiner Hagen kan vere drepen, og at bortføringa vart iscenesett for å skjule drapet.

