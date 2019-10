Rema og Norgesgruppen kranglar om daglegvareregulering

innenriks

– Vi veit at det er sterke kapitalinteresser innan daglegvarer. Vi veit at nokon har mykje pengar og bruker mykje pengar på å påverke politikarar og media. Det er ikkje nødvendigvis noko vi lyttar til, sjølv om vi sjølvsagt har møte. Konkurransetilsynet er vårt fagorgan som køyrer dette. Til sjuande og sist er det desse råda som vil avgjere kva vi meiner, ikkje berre talepunkt frå dei vi møter, seier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) til Dagens Næringsliv.

Regjeringa har varsla at dei til våren vil komme med ei stortingsmelding der dei vil greie ut om leverandørane skal bli pålagd å gi like prisar til daglegvareaktørane. Årsaka er at det i lang tid har vorte peika på at det er for dårleg konkurranse mellom aktørane i den norske daglegvaremarknaden.

– Absurd

I sommar viste ei undersøking frå Forbruksforskningsinstituttet SIFO at prisane på mat og alkoholfri drikke i Noreg er 56 prosent høgare enn i EU. Konkurransesituasjonen vart peika på som éi mogleg årsak.

Norgesgruppen, som mellom anna eig kjedene Kiwi og Meny, er desidert størst i daglegvaremarknaden med 43,8 prosent av marknaden.

Det store volumet gjer òg at Norgesgruppen har mykje makt når dei skal forhandle om innkjøpsprisar med leverandørane.

Norgesgruppen er klare på at dei ikkje vil vekk frå ordninga der daglegvarekjedene forhandlar med leverandørane.

– Vi jobbar knallhardt for at vi skal ha dei lågaste prisane i butikkane våre. Derfor verkar det å vere absurd at det skal bli forbode å forhandle prisane ned. Dersom ein avlyser forhandlingane, vil matvareprisane i Noreg auke, seier Bård Gultvedt, direktør for næringspolitikk og styresmaktskontakt i Norgesgruppen, til DN.

Rema vil ha regulering

Rema, som no har 23,4 prosent av marknaden, meiner på si side at regulering vil gi lågare prisar til forbrukarane.

– Spørsmålet som er viktig å få svart på, er om norske forbrukarar betaler for mykje for matvarene. Vi har som mål at vi ønsker lågast mogleg pris, men då må vi ha ein sunn og god konkurranse i den norske daglegvaremarknaden, seier Remas kommunikasjonsdirektør Mette Fossum.

