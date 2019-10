Talet på ankesaker som blir behandla i Høgsterett, er halverte på ti år

innenriks

Medan éin av ti saker (9,1 prosent) vart behandla av Høgsterett for ti år sidan, var talet i 2018 éin av 20 (4,6 prosent), viser statistikk frå rettspraksis.no, ifølgje ABC Nyheter.

Utviklinga har vore ganske lik for sivile saker og straffesaker. Talet på ankar tatt opp til behandling, har sokke frå 88 sivile saker i 2008 (9,9 prosent) til 51 (5 prosent) i 2018, og frå 86 straffesaker (8,4 prosent) til 49 (4,2 prosent).

Advokat John Christian Elden seier at talet ankar til Høgsterett har halde seg stabilt på mellom 800 og 900 dei siste ti åra. Han meiner utviklinga er urovekkjande og at terskelen for å få ei sak prøva for Høgsterett er for høg.

– Eg har eit inntrykk av at Høgsterett ikkje er like flinke som før til å slå ned på uhaldbar saksbehandling i lagmannsrettane og meir ser på kva dei trur er eit rimeleg resultat. Då blir det gitt for frie tøymer til dommarar i dei lågare instansane som ikkje føler at Høgsterett vaktar over dei lenger, seier han.

ABC Nyheter har vore i kontakt med både Høgsterettsjustitiarius i 2008, Tore Schei, og Toril M. Øie, som er justitiarius no. Schei viser til Øie, som ikkje vil kommentere saka.

