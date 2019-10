Terrorsikta tobarnsmor vil bli utlevert til Noreg – tar kravet til lagmannsretten

innenriks

– Mora vil utelukkande bidra for å oppklare straffesaka som PST etterforskar. Ho vil òg redde livet til begge barna sine. Og dette er bakgrunnen for at ho har kravd arrestasjon, seier advokat Nils Christian Nordhus til NTB.

Tingretten avviste kravet til kvinna om å bli arrestert og dermed utlevert frå al-Hol-leiren i Syria til Noreg.

Dommar Lili Noelle Sverdrup meiner at sidan påtalemakta ikkje har bedt om det, har ikkje domstolen myndigheit til å bestemme at kvinna skal bli arrestert.

Nordhus meiner likevel at domstolen kan avgjere dette og varslar at han vil anke saka inn for Borgarting lagmannsrett. Han har òg bedt påtalemakta endå ein gong om å utskrive ei avgjerd om arrestasjon.

Politiets tryggingsteneste (PST) har sikta kvinna for deltaking i terrororganisasjonen IS, men har altså ikkje kravd henne arrestert.

Kvinna har to barn, kor sonen på snart fem er dødssjuk, ifølgje advokaten hennar. Ho ønskte at retten skulle krevje at ho blir arrestert, slik at ho og barna skulle bli henta til Noreg.

Press på regjeringa

Fredag orienterte utanriksminister Ine Eriksen Søreide (H) stortingspolitikarar om situasjonen for familien og andre norske kvinner og barn som er i leirane for folk som har budd i IS-styrte område i Syria. Forklaringa fann stad bak lukka dører i den utvida utanriks- og forsvarskomiteen (DUFK).

At Tyrkia førre veke gjekk til angrep på kurdisk milits, som har ansvar for vakthaldet i leirane der IS-fangane blir haldne, har gjort situasjonen endå meir usikker for nordmennene i leirane.

Det er splitting i regjeringa om kva som bør skje med barna. Medan Frp er imot å hente barna og mødrene deira, har Venstre og KrF vore tydeleg på at barna må bli henta til Noreg, om nødvendig saman med mødrene.

Både Ap, SV, Raudt og MDG meiner barna må bli henta heim og mødrene bli stilte for retten i Noreg. Det er dermed eit sterkt press på regjeringa for å finne ei løysing for barna i leirane, der forholda blir beskrivne som elendige. Men Søreide har opplyst at ho ikkje vil kommentere ei eventuell utvikling av omsyn til sikkerheita deira.

Fleire sikta

PST anslår at omkring 20 vaksne nordmenn framleis oppheld seg i Syria, men statusen deira er usikker. Det skal vere ti kvinner blant desse.

Tryggingstenesta opplyste til NTB i helga at fleire av dei er sikta for deltaking i terrororganisasjonen IS. Samtidig oppheld 35 barn med norsk tilknyting seg i Syria. PST har ikkje gått ut med opplysningar om kor mange av desse som oppheld seg i al-Hol.