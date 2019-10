Undersøking: Éin av fire gav samtykke til å gi frå seg alle personlege data på Facebook

innenriks

Undersøkinga vart gjennomført av forskarar frå Norsk Regnesentral (NR) og Universitetet i Bergen (UiB), som gjorde eit skjult eksperiment på Facebook, skriv Aftenposten.

2.800 nordmenn vart spurde om å gi samtykke til at personlege data og all informasjon som Facebook hadde om dei vart henta ut. Dei fekk følgjande spørsmål:

«Du har tidlegare svart på undersøkingar. Kan vi kople desse svara med Facebook-profilen din eller annan informasjon på Facebook om deg, og legge informasjonen til profilen din som oppdragsgivar lagar?".

– Det vi spurde om, er nesten det same som å be om lov å få hente alle filer folk har på datamaskina og mobilen. Vi bad om å få vite alt om vedkommande, kva han eller ho hadde svart på tidlegare undersøking og alt som fanst av opplysningar om dei på Facebook, seier seniorforskar Ingvar Tjøstheim ved NR.

26 prosent gav samtykke til å hente ut alle persondata på Facebook. Det var flest menn blant dei som samtykte. 32 prosent av alle menn gav samtykke, medan berre 20 prosent av kvinnene gjorde det same.

Stadige førespurnader om samtykke i dagens digitale samfunn fører til at mange kanskje svarer automatisk ja, meiner forskar.

– I staden for å føle at vi har moglegheit til å kontrollere persondataa våre, har vi fått ein flodbølge av førespurnader som vi skal gi samtykke til, seier Lisbeth Berg ved Senter for velferds- og arbeidslivsforsking ved Oslomet.

