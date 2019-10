Unge Venstre-leiar vil opne for Ap-samarbeid i 2021

innenriks

– Venstre skal gå til val i 2021 på å sitje i den regjeringa som gir best gjennomslag i klimapolitikken. Då speler det inga rolle kva partiet heiter eller kva for ein farge det har, sa Hansmark til NRKs Politisk kvarter måndag morgon.

– Vi må la dei andre partia konkurrere om Venstres gunst, seier han.

Samtidig meiner han at Arbeidarpartiet ikkje har nokon betre klimapolitikk enn Høgre.

– Dei er like som to dropar olje, seier Hansmark, som meiner at det særleg må bli tatt grep i oljepolitikken.

– Viss vi kan lage ein koalisjon med ein større del grøne krefter, kan ein brekke på plass ein meir ambisiøs klimapolitikk som seier at vi ikkje kan produsere olje og gass fram til 2070, seier han.

Statssekretær i Klima- og miljødepartementet Sveinung Rotevatn (V) deler ikkje oppfatninga til partifellen sin.

– Vi får best klimagjennomslag på borgarleg side, slår han fast og peikar på at han ser få teikn på at Ap og Senterpartiet rører seg i meir klimavennleg retning.

NRK-kommentator Magnus Takvam meiner at så lenge Trine Skei Grande sit som Venstre-leiar, er det så å seie avvist at partiet kan vende seg mot Arbeidarpartiet.

Han peikar òg på at dei to partia har vidt ulike standpunkt på andre område, som arbeidslivspolitikken.

