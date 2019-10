Vy aukar togkapasiteten på Austlandet

innenriks

Vy lovar både fleire sitteplassar og hyppigare avgangar frå 15. desember.

Bakgrunnen er at Norske tog, som Vy leiger toga frå, har fleire togsett tilgjengelege, og dessutan at staten via Jernbanedirektoratet finansierer delar av den auka kapasiteten.

– Vi gleder oss til å gi kundane våre eit styrkt togtilbod. Med nye avgangar og fleire sete håper vi at mange ønske å velje toget framfor bilen, og at det blir enklare å reise miljøvennleg, seier konserndirektør Arne Fosen i Vy tog i ei pressemelding.

Pendlarar som skal til og frå Oslo kan sjå fram til 4.000 fleire sitteplassar i morgonrushet og 3.200 fleire i ettermiddagsrushet.

Toga som går mellom Ski og Stabekk får halvtimesfrekvens òg heile helga, medan det blir fleire rushtidsavgangar og fleire sete mellom Stabekk og Moss.

Vy lovar òg nye tidlege og seine avgangar og fleire sete på Vestfoldbanen, frå Kongsberg og til og frå Lillehammer. Det vil vere med på å betre togtilbodet til og frå flyplassane på Gardermoen og på Torp.

Også strekninga mellom Oslo og Halden får fleire avgangar i rushtida, medan Vy set opp éin ekstra avgang dagleg mellom Oslo og Göteborg. Også Gjøvikbanen får fleire rushtidsavgangar.

(©NPK)