2.500 nasjonale skatteklagesaker i kø i Stavanger

Ifølgje Stavanger Aftenblad vil det krevje 20 nye årsverk – og likevel ta tre år – å få behandla alle klagene som har hopa seg opp. Etaten får pengar til sju nye stillingar i budsjettet for neste år.

Ifølgje direktør Øyvind Eskeland var det allereie frå oppstart 1. juli 2016 forventa at sekretariatet for Skatteklagenemnda skulle ta unna alle klager med usemje mellom skattekontor og skattytar.

– Så før vi på nokon måte var fulltalige, ramla det inn hundrevis av klager per månad. Halvtanna år seinare var køen på nesten 2.500 saker, seier han.

– Vi prøver å halde ting i sjakk, og vi klarer det nesten, men restansen går ikkje nemneverdig ned, seier han.

Finansminister Siv Jensen (Frp) sa ved etableringa at den nye nemnda skulle sikre ei effektiv behandling av klagesakene, og at det var viktig at det ikkje tok for lang tid.

Aftenbladet har ikkje lykkast i å få kommentarar frå Jensen eller Skattedirektoratet før artikkelen vart ferdigstilt.

