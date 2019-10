Fleire enn nokon gong blir influensavaksinert

innenriks

Folkehelseinstituttet gleder seg over ein betydeleg auke dei siste fire åra. Det gjeld for folk som tilhøyrer ei risikogruppe, for helsepersonell og også for befolkninga elles.

– Det er bestilt inn 200.000 fleire vaksinar i år enn i fjor, og vi har aldri hatt så store bestillingar nokosinne, seier Karoline Bragstad, fungerande leiar for influensaavdelinga i Folkehelseinstituttet til NTB.

Helsestyresmaktene tilrår vaksinen til folk som er i ei risikogruppe – eldre, kronikarar og gravide – og dessutan helsepersonell og andre som er saman med personar med nedsett immunforsvar. Samla gjeld det 1,6 millionar nordmenn. Det inneber at nesten éin av tre her i landet blir tilrådd å ta vaksinen.

Eldre og barn

– Det kan vere vanskeleg å seie no kven som den kommande sesongen vil vere mest utsett for smitte før vi veit meir om virusa som kjem, men generelt sett så har H3N2 virus vist seg å spesielt smitte dei eldre over 65 år og influensa B-Victoria-virusa går spesielt på barn. Det er desse to virusa vi har sporadiske tilfelle av no for augneblinken. Dei næraste vekene vil seie oss meir om sjukdomsbildet, seier ho.

Dei siste åra har helsestyresmaktene jobba meir målretta for å nå fram til helsepersonell med bodskapen. Det blir anslått at rundt 900 menneske døyr kvart år som følgje av influensasjukdom.

Sjølv om ein sjølv ikkje føler seg så sjuk, kan ein smitte andre. Det er nok pasientar som har vorte smitta av helsepersonell på jobb, men det er mogleg å redusere denne risikoen, understrekar helsedirektør Bjørn Guldvog.

Pressar på kommunane

I 2015 var det berre 9 prosent i helsetenesta som vart vaksinert. I fjor hadde delen stige til 34 prosent.

Gledeleg, men likevel eit godt stykke igjen til målet om 75 prosents dekning, påpeikar helsedirektøren.

Helsepersonell i spesialisthelsetenesta – kanskje særleg på sjukehusa – har følgt tilrådinga til styresmaktene, medan kollegaene i primærhelsetenesta og kommunane heng etter. Guldvog trur noko av forklaringa kan ligge i den praktiske tilrettelegginga. Han peikar på at vaksinen må vere gratis for helsepersonell og at ein må få tatt han i arbeidstida.

– Inntrykket er at det varierer veldig. Nokre kommunar gjer det godt, men eg trur det er mykje å hente på å få betre systematikk i arbeidet, seier Guldvog.

Gjekk tom

I fjor slapp fleire apotek opp for vaksinen gjennom hausten, og ein måtte vente på etterbestilling. Folkehelseinstituttet seier likevel at det ikkje er grunn til å be friske om å avstå frå å ta vaksinen.

– Vi ventar ein auke i år frå i fjor. Det har vi tatt høgde for og vi har nok vaksine. Viss ikkje, kan vi òg få tak i meir, seier Bragstad.

