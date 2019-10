Influensa-påminning til gravide og unge i risikogrupper

innenriks

Influensasesongen er så vidt i gang, og Folkehelseinstituttet har starta kvar veke rapportering.

Målet er at 75 prosent av dei som tilhøyrer ei risikogruppe, skal bli vaksinerte. Men delen var berre 28 prosent i sesongen 2017-18, ifølgje tal frå Statistisk sentralbyrå.

Dei siste åra har styresmaktene gjort ein særleg innsats for å få fleire til å vaksinere seg. Påminninga har spesielt vore retta mot personar over 65 år, og dessutan helsepersonell.

I år ønsker ein å nå ut med bodskapen til gravide i andre og tredje trimester og andre unge i risikogruppene.

Vernar babyen

Årsaka til at gravide blir omfatta av vaksine-rådet, er at influensa i svangerskapet gir noko auka risiko for dødfødsel. Gravide er dessutan meir utsette for følgjesjukdommar som lungebetennelse enn andre friske kvinner.

Influensa hos spedbarn kan vere svært alvorleg, men viss mora er vaksinert under graviditeten, gir det barnet vern den første tida etter fødselen.

Ein del barn og unge blir òg omfatta av vaksinerådet.

– Eksempelvis har alle barn som bruker inhalasjonssteroid mot astma, auka risiko for alvorleg sjukdom og bør vaksinerast, sa seniorrådgivar Kjersti Rydland i Folkehelseinstituttet til Fagbladet Journalen tidlegare i oktober.

Andre sjukdommar eller kroniske tilstandar kan vere diabetes, nedsett immunforsvar eller svært alvorleg fedme.

Vaksine på veg

Frå og med denne sesongen vil alle influensavaksinar i Noreg innehalde fire virusstammar, slik at han dekkjer to influensa A- og to influensa B-stammar.

Årets vaksine kjem om lag ein månad seinare enn normalt på grunn av forseinking i tilrådinga om samansetninga av vaksinen frå Verdshelseorganisasjonen.

Dei førehandstinga vaksinane er i desse dagar på veg ut til kommunane. Over 700.000 vaksinedosar er førehandstinga til målgruppene.

Dette er vesentleg meir enn alle tidlegare sesongar og speglar av auken i etterspurnaden etter vaksine frå førre sesong, opplyser Folkehelseinstituttet.

(©NPK)