Ingen garanti for stortingsbehandling av vindkraft

innenriks

Det kom over 5.000 høyringssvar om forslaget til nasjonal ramme for vindkraftutbygging på land som Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) la fram i vår.

Høyringsfristen gjekk ut 1. oktober.

– Departementet går no igjennom alle innspela som har komme. Eg har så langt ikkje tatt endeleg stilling til det vidare arbeidet med dette, skriv Freiberg tysdag i eit brev til Stortinget.

SVs stortingsrepresentant Lars Haltbrekken viser i spørsmålet sitt til at saka er stor og viktig.

– For å sikre at folk, kommunar og ulike organisasjonar blir høyrde på ein skikkeleg måte, må saka fram for Stortinget, skriv han.

NVE peika i april ut 13 område som direktoratet meiner er dei mest eigna for vindkraft på land i Noreg. 98 kommunar har areal innanfor dei 13 områda.

Turistforeininga (DNT) meiner regjeringa bør komme med ei eiga stortingsmelding om vindkraftutbygging på land.

(©NPK)