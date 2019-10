Lesartala søkk på papir – aukar digitalt

innenriks

Det viser dei ferske lesartala frå undersøkinga Forbruker & Media.

Magasinlesinga går tilbake med 11 prosent for 2018/2019. Fire magasin aukar talet på lesarar, medan 66 magasin går tilbake samanlikna med 2017/2018.

Samtidig viser tala at 83 prosent av Noregs befolkning dagleg brukar norske aviser enten på papir eller digitalt for å halde seg oppdatert. 67 prosent bruker dagleg digitalt innhald, medan 39 prosent framleis får nyheitene sine via papiraviser ein gjennomsnittleg dag.

Heile 70 prosent av den digitale trafikken er no på mobil, viser undersøkinga frå Kantar.

VG er den desiderte største avisa i landet med 2.379.000 daglege brukarar uavhengig av plattform. Dagbladet har 1.295.000 daglege brukarar, medan 755.000 personar dagleg bruker Aftenpostens produkt enten digitalt eller på papir.

(©NPK)