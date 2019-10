MDG etterlyser avklaring om rettane til norske barn i Syria

innenriks

I det skriftlege spørsmålet til statsråden refererer Miljøpartiet Dei Grøne (MDG) til artikkelen til barnekonvensjonen 2, som slår fast at «De stater som er part i denne konvensjon, skal respektere og sikre de rettigheter som er fastsatt i denne konvensjon for ethvert barn innenfor deres jurisdiksjon».

– Barnekonvensjonen slår fast at Noreg har ansvar for alle barn innanfor jurisdiksjonen vår. Når det gjeld al-Hol-leiren i Syria der ein norsk fireåring er livstruande sjuk, er det uklart om nokon stat har jurisdiksjon. Meiner barneministeren at Noreg har eit ansvar etter barnekonvensjonen for ivaretaking av rettane til norske barn i Al Hol leiren, heiter det i spørsmålet som er sendt inn som eit skriftleg spørsmål til barne- og familieministeren.

PST anslår at det oppheld seg 35 barn med norsk tilknyting i Syria. PST har ikkje gått ut med opplysningar om kor mange av desse som oppheld seg i al-Hol-leiren.

Måndag denne veka avviste Oslo tingrett eit krav frå den norske tobarnsmora som har eit sjukt barn i al-Hol leiren. Ho bad om å bli utlevert til Noreg, men fekk ikkje medhald frå retten. Saka er anka.

(©NPK)