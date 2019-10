Solberg om Syria-barna: – Vi har heile tida vore bekymra for situasjonen deira

innenriks

Statsministeren er i Frankfurt i samband med bokmessa, og var tysdag innom Tysklands statsminister Angela Merkel i Berlin på veg dit.

Statsministrane bad etter møtet Tyrkia om å stoppe militæroffensiven i Syria umiddelbart. Men dei diskuterte ikkje situasjonen for norske og europeiske barn i leirane for IS-fangar i Syria.

– Nei, det var ikkje spesielt tema i dag, seier Solberg til NTB.

– Opplever du eit press for å finne ei løysing på situasjonen for dei norske barna i Syria?

– Akkurat no tenker eg at vi har ein veldig vanskeleg situasjon i Nord-Syria. Utover det så har vi heile tida vore bekymra for situasjonen til barna. Derfor har vi vore opptatt av å gi medisinsk hjelp til det barnet som er sjukt. Og vi er opptatt av at vi kan hjelpe til viss foreldra ønsker at barna skal bli sendt til Noreg, seier Solberg.

Måndag avviste Oslo tingrett eit krav frå den norske tobarnsmora, som har eit sjukt barn i al-Hol leiren. Ho bad om å bli utlevert til Noreg, men fekk ikkje medhald i retten. Saka er anka.

