To menn dømde for gruppevaldtekt av 15-åring i Stavanger

innenriks

Valdtekta skjedde i Stavanger i april i fjor. Ingen av mennene erkjente straffskuld, men retten finn det bevist at begge er skuldige i valdtekt, melder Stavanger Aftenblad.

Ifølgje dommen skal fornærma og ein venninne ha vorte henta av dei to mennene nokre timar før overgrepa. Retten finn det bevist at dei tok med seg jentene heim til den eine mannen, der dei vart tilbodne både hasj og alkohol.

Den då 15 år gamle fornærma jenta følte seg etter kvart dårleg, gjekk og la seg og sovna. Ho vakna av at den yngste av dei tiltalte var i ferd med å kle av henne.

Begge vart arrestert etter kort tid, og dei har sete varetektsfengselet i ein periode. Retten påpeika då at mennene, som er av afghansk opphav, ikkje hadde ei sterk tilknyting til Noreg, og at det var fare for at dei kunne rømme landet om dei ikkje vart fengsla.

Dei to mennene er dømde til å betale jenta 150.000 kroner i oppreisningserstatning.

