UNICEF-rapport: Feilernæring òg eit problem i Noreg

I den ferske UNICEF-rapporten «The State of the World’s Children 2019: Children, food and nutrition» er Noreg blant landa som har sett ein aukande trend blant overvektige barn dei siste tiåra. I 2016 var 27 prosent av barn og unge mellom 5 og 19 år overvektige, ifølgje rapporten.

Medan millionar av barn har eit usunt kosthald av den enkle grunn at dei manglar eller ikkje har råd til betre alternativ, er norske barn og utfordringa til unge ofte at dei blir overeksponerte for usunn mat og at han blir marknadsført meir og er billegare enn sunn mat. UNICEF rettar ein peikefinger mot upassande marknadsføring mot unge, ein overflod av ekstremt prosessert mat og auka tilgang til hurtigmat og drikk med høgt sukkerinnhald.

– I dag gir marknadsføringslova lite rettleiing til korleis ulike aktørar kan ta vare på retten barn har til helse. Bransjen er i stor grad sjølvregulerande, og vi opplever at overvaking og sanksjonering ikkje er tilstrekkeleg. UNICEF meiner regjeringa må sikre at Matbransjens Faglige Utvalgs retningslinjer er i tråd med tilrådingane frå Verdshelseorganisasjonen, seier generalsekretær i UNICEF Norge, Camilla Viken til NTB.

– Om sunne alternativ er enklare, rimelege og ønskelege, vil barnefamiliar ta betre kosthaldsval. Dette er ein del av eit større system. Derfor treng vi òg at produsentar og matvarekjeder tilbyr sunnare og rimelege alternativ, som gjer det enklare og mogleg for alle å velje desse, meiner ho.

Norske forhold

I Noreg har 55 prosent av ni- og trettenåringar eit høgare sukkerinntak enn tilrådd, og 85 prosent i same aldersgruppe har eit høgare inntak av metta feitt, ifølgje Helsedirektoratets tal frå 2016.

Noreg er langt frå verst, sett i globalt perspektiv, og etter ein forverring i perioden 2005 til 2011, har overvektsutviklinga halde seg stabil her til lands. I 2005/2006 var delen niåringar med overvekt eller fedme 18 prosent i Noreg. I 2011 var det auka til 21 prosent, og var den same delen i 2018. Delen for jenter er noko høgare enn for gutar, 23 prosent mot 20 prosent med overvekt og fedme blant niåringane. Med alderen aukar kjønnsforskjellen.

Fleire jenter med fedme

I 2018 var delen 15-åringar med fedme og overvekt gått ned til 17 prosent, frå 18 prosent i 2011, ifølgje FHI, som gir igjen tal frå dei nasjonale kartleggingsstudiane av fysisk aktivitet, ungKan. Kjønnsmessig fordelte det seg i 2018 slik: 13 prosent gutar med overvekt og fedme, mot 21 prosent blant jentene på same alder.

Medan utviklinga frå 2011 til 2018 gjekk i riktig retning for gutar, var det ein relativt stor auke i delen 15-årige jenter med fedme, frå 3 prosent i 2011 til 5 prosent i 2018.

– Det trengst betre tiltak for å sikre at delen overvektige går ned, skriv UNICEF i rapporten som vart lansert natt til tysdag.

– Kosthaldet vi ser blant mange barn i dag er svært uroande. Altfor mange barn et for lite av det dei treng, og for mykje av det dei ikkje treng, seier generalsekretær Viken.

I Noreg er det ikkje eingong eit uttalt mål i Nasjonal handlingsplan for betre kosthald frå 2016 å få ned delen. Målet til styresmaktene der er rett og slett at det ikkje skal vere nokon ytterlegare auke i delen overvektige barn og unge i Noreg fram til 2021.

