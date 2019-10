Unge Venstre vil erstatte Grande med Rotevatn

innenriks

– Etter ein prosess i landsstyret har vi spelt inn Sveinung Rotevatn som partileiar og Guri Melby som første nestleiar, seier Unge Venstres nestleiar Kjersti Konstanse Løfors til NTB.

– Begge har vist at dei er tydelege i viktige politiske spørsmål for Venstre, mellom anna ein offensiv klimapolitikk der vi kuttar klimagassutslepp raskt, og ein human ruspolitikk, seier ho.

Det er eit samla landsstyre i Unge Venstre som har komme med innspela sine til valkomiteen.

Det var NRK som først omtalte saka.

Frist søndag

Rotevatn ønsker ikkje å kommentere Unge Venstres innspel.

– Det er frist for å melde tilbake til valkomiteen førstkommande søndag, og det skal eg sjølvsagt gjere, skriv han i ein sms til NTB.

Venstre-profilen er i dag statssekretær i Klima- og miljødepartementet og sit dessutan i sentralstyret til partiet. Også stortingsrepresentant Melby sit i dag i sentralstyret.

Dagens partileiing har frist til 20. oktober med å gi valkomiteen beskjed om i kva grad dei ønsker attval eller ikkje.

Leiar i Sogn og Fjordane Venstre, Jan Henrik Nygård, stiller seg bak forslaget til ungdomspartiet, ifølgje NRK.

– Treng ny retning

Venstres svake resultat i kommune- og fylkestingsvalet i haust har ført til diskusjonar og krav om utskiftingar i partileiinga. Både Grande og nestleiarane Ola Elvestuen og Terje Breivik er på val på Venstres landsmøte 19.–20. april neste år.

Unge Venstre ønsker seg eit Venstre som er meir tydeleg.

– Vi ser at mange veljarar oppfattar Venstre som lite tydelege, og at det er vanskeleg å sjå kva som er Venstres prosjekt. Unge Venstre meiner vi treng ei ny retning for partiet framover, seier Løfors.

Grande har leidd partiet sidan 2010, medan Elvestuen og Breivik har hatt verva sine sidan høvesvis 2008 og 2012. Partileiaren varsla allereie valnatta at ho ønsker attval, medan ingen av dei to nestleiarane førebels har sagt offentleg om dei ønsker attval eller ikkje.

