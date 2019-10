17 års fengsel for Sjøvegan-drapet

innenriks

Det meir enn 20 år gamle drapet var lenge ei uoppklara gåte.

59 år gamle Bendiktsen vart funnen drepen med 13 knivstikk i ruinane av den nedbrente bustaden sin på Sjøvegan i Salangen i Troms 15. juli 1998. Politiet meiner huset vart tent på for å skjule drapet og ei tidlegare valdtekt.

Då saka vart behandla i Nord-Troms tingrett i april, vart mannen dømd til elleve år i fengsel. Både mannen og påtalemakta anka denne dommen.

Lagmannsretten skjerpar altså straffa betrakteleg.

Ein av grunnane til straffeskjerpinga er alderen til tiltalte. I tingretten var det strid omkring fødselsdatoen til mannen. I dommen til tingretten frå april vart det under tvil lagt til grunn at mannen var fødd i 1980. Bakgrunnen var mellom anna ei tannundersøking.

Lagmannsretten kjem til eit anna resultat og viser mellom anna til at i asylsøknaden til mannen frå januar 1976 kjem fram at han er fødd i desember 1976.

Lagmannsretten meiner altså at mannen var 21 år gammal då drapet vart gjort, og ikkje 17 år gammal som tingretten la til grunn.

DNA-treff

Etterforskinga av drapet for 21 år sidan har vore svært langvarig og omfattande. Rundt 2.500 personar er kontakta i rundspørjingar, over 800 er avhøyrde i saka og politiet har undersøkt rundt 800 tips, ifølgje dommen.

Det vart òg innhenta rundt 1.900 DNA-prøvar frå menn som hadde eller kunne ha opphalde seg i Salangen i den aktuelle perioden.

Mannen frå Sri Lanka vart arrestert på Oslo lufthamn 20. juni i fjor etter DNA-treff.

Mannen har nekta for å ha gjort seg skuldig i drapet, men har sagt at han hadde eit forhold til Bendiktsen. Retten meiner likevel at det ikkje er noko som tyder på at 59 år gamle Bendiktsen ville ha innleidd eit seksuelt forhold til ein ung asylsøkar. På tidspunktet for drapet var Bendiktsen framleis prega av døden til ektemannen nokre år tidlegare.

– Kynisk og vurdert

Lagmannsretten framhevar som skjerpande omstende at drapet vart gjort for å skjule ei valdtekt, og at det vart starta ein brann for å skjule lovbrotet.

– Brannen vart stifta cirka eitt døgn etter drapshandlinga. Tiltalte hadde i mellomtida hatt tid til å tenke over handlingane sine, og han har kynisk vurdert at han skulle slette alle spor etter seg, står det i dommen.

Mannen sjølv har nekta for å ha gjort drapet, og har sagt at det må ha vorte utført av ein annan person. Dette ser retten heilt bort frå.

Retten skildrar dessutan drapet som brutalt og er ikkje i tvil om at det føregjekk ein kampsituasjon i huset der Bendiktsen sette seg til motverje, men til slutt tapte.