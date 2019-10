innenriks

Fellesforbundet er splitta i synet på EØS, og redaksjonskomiteen la fram ei delt innstilling då landsmøtet behandla saka onsdag.

Fleirtalet på ni ønskte at det blir greidd ut alternativ til EØS-avtalen, medan eit mindretal på seks gjekk inn for at det skulle bli sett i gang ei utgreiing med sikte på å seie opp avtalen.

Forslaget til fleirtalet vann fram med 300 mot 218 stemmer.