Fellesforbundet vil sjå på alternativ til EØS – forslag om å vrake avtalen fall

innenriks

Medlemmene til fellesforbundet er splitta i synet på EØS, og spørsmålet har vorte debattert friskt under landsmøtet dei siste dagane. Redaksjonskomiteen la fram delt innstilling då saka vart behandla onsdag.

Fleirtalet på ni ønskte at det blir greidd ut alternativ til EØS-avtalen, medan eit mindretal på seks gjekk inn for at det skulle setjast i gang ei utgreiing med sikte på å seie opp avtalen.

Forslaget til fleirtalet vann fram med 300 mot 218 stemmer.

– Dette er eit forslag som gir klar forventning til kommande regjering om at det må gjennomførast ei open utgreiing som kan gi oss alternativ, men samtidig ein full marknadstilgang til Europa. Det er samlande, ikkje splittande, sa Steinar Krogstad frå redaksjonskomiteen.

Landsmøtet stemte for ein tekst der det blir kravd utgreiing av ei rekke punkt om evna og moglegheita norske styresmakter hadde til å påverke EU, og korleis tiltak mot sosial dumping og useriøsitet i arbeidslivet kan utviklast og styrkast.

Det blir kravd at utgreiinga viser kva for alternativ vi har til EØS-avtalen, som samtidig vil sikre bedriftene våre ein full og føreseieleg marknadstilgang til Europa.