Generalmajor Lund får orden for likestillingsarbeid

innenriks

I ei pressemelding skriv Kongehuset at Lund får utmerkinga for sin «framifrå innsats for likestilling».

I 2017 vart Lund utnemnt til første kvinnelege sjef for United Nations Truce Supervision Organization, FNs observatørkorps i Midtausten. Ho var òg den første kvinna i historia i stillinga som styrkesjef på Kypros.

Til Forsvarets forum fortel 61-åringen at ho fråtrer stillinga 22. oktober, og gir seg som militær.

Her heime har Lund òg vore første kvinnelege sjef for Heimevernet, og første kvinnelege general i Hæren.

Ho har deltatt i mange internasjonale operasjonar for både FN og Nato, og har i karrieren sin mottatt ei rekke dekorasjonar og heidersteikn

Lund vil bli overrekt St. Olavs orden under eit arrangement i Forsvarssjefens representasjonsbustad 24. oktober.

