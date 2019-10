Høgsterett avviser at dei har halvert behandlinga av ankesaker

innenriks

– I tala frå rettspraksis.no er det også sett hen til ankane over rettsavgjerder eller avgjerd når det er rekna ut kor stor del som er fremma for Høgsterett. Dette gir eit uriktig bilde, seier høgsterettsjustitiarius Toril Øie til NTB.

Statistikk frå rettspraksis.no viser at talet på ankesaker som blir behandla av Høgsterett, er halverte på ti år. Medan éin av ti saker (9,1 prosent) vart behandla av Høgsterett for ti år sidan, var talet i 2018 éin av 20 (4,6 prosent).

– Når det blir sett på kor stor del av ankane som slepper inn til behandling i Høgsterett, må ankar over dom og ankar over rettsavgjerd eller avgjerd bli sett kvar for seg, seier Øie.

Trendskifte

Redaktør Fredrik Ljone i rettspraksis.no seier til ABC Nyheter at sjølv om ein tar rettsavgjerder og avgjerder ut frå tala, og fokuserer på ankar over dommar, så blir viste same nedgåande tendens.

Ljone meiner på bakgrunn av dette at det skjedde eit trendskifte i rundt 2008, og at nålauget for ankar har vorte trongare.

– Tala vi har publisert er tal Høgsterett sjølv har gått ut med i rapportane sine. Det einaste vi har gjort er å lage ein heilskapleg samanheng, seier Ljone.

Kan bruke meir tid på sakene

Advokat John Christian Elden sa måndag til ABC Nyheter at tala frå rettspraksis.no, føresett at dei er riktige, tyder på at terskelen for å få saka si prøvd i Høgsterett er for høg.

Høgsterettsjustitiarius Toril Øie seier at delen sivile saker som har sleppt inn til behandling i Høgsterett i perioden 2008 til 2018 har vore relativt stabil på høvesvis 13 prosent i 2008 og 12 prosent i 2018.

I straffesaker har det ifølgje Øie likevel vore ein reduksjon frå 20 prosent i 2008 til 12 prosent i 2018. Samla sett vart 14 prosent av ankane over dom i straffesak i 2018 overprøvd enten i Høgsterett eller ved oppheving i ankeutvalet.

– Reduksjonen kjem av fleire forhold, mellom anna at det på grunn av detaljert straffutmålingspraksis gjennom tidlegare høgsterettsavgjerder, har vore mindre behov for ytterlegare avklaring, seier Øie.

Høgsterettsjustitiarien legg til at ei lovendring i 2012 gav ankeutvalet i Høgsterett moglegheit til å oppheve dommen til lagmannsretten dersom det er klart at det til dømes finst ein sakshandsamingsfeil eller at lagmannsretten har nytta lova feil. Om lag 10 dommar blir oppheva kvart år på dette grunnlaget.

– Eg vil understreke at det at Høgsterett behandlar færre saker enn tidlegare, gjer at Høgsterett kan bruke meir tid på dei sakene som blir fremma. Sakene er i dag betydeleg meir kompliserte og spesialiserte enn tidlegare, seier ho.

