LO-sjefen: Eit kraftig signal om EØS

innenriks

Fellesforbundets landsmøte stemte onsdag for eit forslag om å greie ut alternativ til EØS-avtalen.

– Vedtaket hos Fellesforbundet er eit kraftig signal frå grasrota i norsk arbeidsliv om ei uakseptabel utvikling i mange næringar og at belastinga for arbeidslivet er stor. Det må takast på alvor, seier Gabrielsen.

Han seier det kviler eit stort ansvar på regjeringa og arbeidsgivarar for å sørge for grep som skal sikre oppslutning om avtalen òg i framtida.

NHO har heile tida understreka at dei er for EØS-avtalen og ikkje ser noko behov for å greie han ut. Administrerande direktør Ole Erik Almlid seier dei har følgt prosessen med stor spenning. Ei lausare tilknyting til EU vil ikkje kunne gi like god føreseielegheit for norske bedrifter og arbeidsplassar, meiner han.

– Vi trur at ei utgreiing vil vise at EØS-avtalen har vore svært god for Noreg, seier NHO-direktøren.

