Norsk mjølkeproduksjon må kutte 100 millionar liter

innenriks

Det er ein nedgang på 7 prosent.

Nedskaleringa av mjølkeproduksjonen skjer etter at Verdshandelsorganisasjonen (WTO) gjekk inn for å fase ut all bruk av eksportstøtte av landbruksvarer. Noreg må avvikle eksportsubsidiane innan 2021.

Staten og Norges Bondelag har no vorte samde om korleis jordbruket skal redusere produksjonen.

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad og leiar i Norsk Bondelag Lars Petter Bartnes skal halde ein pressekonferanse klokka 14 onsdag der dei skal presentere planen.

Norsk Bonde- og Småbrukarlag trekte seg tysdag frå forhandlingane med staten.

– Det tilbodet som vi fekk frå staten, gir ikkje grunnlag for å vere med og sluttføre forhandlingane, sa leiar Kjersti Hoff i Småbrukarlaget.

Jordbruket leverte posisjonane sine for nedskalering av mjølkeproduksjonen 23. september, og staten kom med svara sine måndag denne veka.

På grunn av kuttet i eksportstøtte har Tine vedtatt at osteeksporten skal bli avslutta på same tidspunkt. I staden skal Jarlsberg-ost til den utanlandske marknaden bli produsert i utlandet.

Eksportstøtta har bidratt til å halde norsk mjølkeproduksjon oppe. Eksporten har vore på nær 12.000 ost i året.