Seks kommunar framleis utan ordførar

innenriks

Både i Bergen og Oslo er forhandlingane om ei felles politisk plattform for partia som skal samarbeide dei einaste fire åra, enno ikkje i boks. Men også på mindre stader som Hamarøy, Kautokeino, Kvænangen og Lurøy er ordførarvalet enno ikkje avgjort, skriv Kommunal Rapport.

I Kvænangen har rot ved gjennomføring av kommunevalet ført til ein politisk thriller. Måndag møtte valstyret for å legge inn resultata på nytt etter ei ny teljing. Då vart det likevel oppdaga nye feil og møtet vart avbrote. Ap og Sp knivar om det siste mandatet, eit mandat som kan avgjere kva for eit parti som får ordføraren.

I Lurøy har forhandlingane enno ikkje ført fram. Her har Ap og Sp seks representantar kvar, like mange som Høgre og Frp til saman. Her går forhandlingane framleis føre seg, og kommunestyret skal etter planen ha eit konstituerande møte 31. oktober.

I Hamarøy skal kommunestyret konstituere seg 24. oktober. Her forhandlar Sp med Ap. Blir dei samde har dei fleirtal. Høgre i kommunen har snudd etter valet og droppa den opphavlege ordførarkandidaten sin sidan ein annan fekk fleire listestemmer.

I Kautokeino har kommunestyret konstituerande møte 31. oktober.

