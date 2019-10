11 prosent av einslege forsørgarar i jobb har låg inntekt

innenriks

Delen med låg inntekt blant lønnstakarhushald er størst for einslege forsørgarar med barn under 18 år, med 11 prosent. Tilsvarande del for åleinebuande under 45 år var 9 prosent, viser SSBs inntekts- og formuesstatistikk for hushald.

Også blant par med barn, der det yngste er mellom 0 og 6 år, og unge par utan barn, er det ein større del med låg inntekt enn blant lønnstakarhushald i alt, på høvesvis 6 og 5 prosent.

31 prosent av einslege forsørgarar som ikkje har låg inntekt, jobbar innan helse- og sosialtenester, og 11 prosent innan varehandel. Tilsvarande i låginntektshushald er delen som jobbar innan helse- og sosialtenester på 40 prosent, medan 15 prosent arbeider innan varehandel.

Desse hushalda er òg oftare tilsette innan næringane overnattings- og serveringsverksemd og forretningsmessig tenesteyting, enn hushald utan låg inntekt. Den siste yrkeskategorien inkluderer mellom anna tilsette i vikarbyrå og reingjerarar.

