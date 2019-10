Egmont kuttar 10 millionar kroner

innenriks

Egmont gir mellom anna ut Hjemmet, Donald Duck, Kamille og Det Nye. Publishing-sjef Nina Vesterby i Egmont stadfestar overfor Medier24 at kutta er på 10 millionar kroner.

– Situasjonen og utviklinga er krevjande, men Egmont Publishing har alt som blir kravd for å vekse og lykkast i åra framover. I den nye strategien har vi lagt ambisiøse mål fram mot 2022, der vi skal doble dei digitale inntektene våre, seier ho til nettstaden.

Vesterby seier at eitt av tiltaka dei går inn for, er eit frivillig tilbod om gåvepensjon. Medier24 skriv at mediebedrifta no skal legge om strategien og satse hardt på å styrke seg digitalt.

Ifølgje Nettavisen vart det halde eit allmøte i mediebedrifta torsdag ettermiddag. Etter det avisa får opplyst, vil bedrifta gjennomføre kutta med førtidspensjon for tilsette som fyller 62 år. Det skal gjelde 30 tilsette frå 2020.

Mediebedrifta vart omorganisert tidlegare år, og to av redaktørane i leiargruppa gjekk frå stillingane sine.

