Forhandlingar om pensjonen til politifolk, sjukepleiarar og andre med særaldersgrenser

innenriks

Dei mange tilsette med særaldersgrenser vart ikkje omfatta då ny offentleg tenestepensjon vart forhandla fram i 2018. Torsdag starta forhandlingane for desse yrkesgruppene.

– Medlemmer med særaldersgrense må sikrast like gode pensjonsnivå sjølv om dei må gå av tidlegare, seier Unio-leiar Ragnhild Lied i ein kommentar til forhandlingane.

Unio har nesten 100.000 medlemmer med særaldersgrenser.

Totalt er det 212.378 årsverk i staten og kommunane som er omfatta av særaldersgrenser i dag. I tillegg kjem dei med særaldersgrense i Oslo kommune.

Det gjeld grupper som politifolk, sjukepleiarar, reinhaldarar, fengselsbetjentar, militært personell, helsefagarbeidarar, brannkonstablar, ambulansearbeidarar og fysioterapeutar.

Desse må gå av med pensjon ved enten 60, 63 eller 65 år. Særaldersgrensene er grunngitt med at yrka krev spesielle fysiske eller psykiske eigenskapar.

KS: – Sløsing med ressursar

Interesseorganisasjonen til kommunane KS varsla tidlegare denne månaden at dei ønsker å fjerne særaldersgrensa for fleire yrkesgrupper.

– For nokre yrkesgrupper har særaldersgrensa utvilsamt gått ut på dato. Det er sløsing med ressursar å la så mange som i dag gå av med særaldersgrense, uttalte KS-leiar Gunn Marit Helgesen til Dagbladet.

Også Spekter, arbeidsgivarforeininga i statelege frie verksemder, ønsker det same.

– Vi vil avvikle særaldersgrenser som ikkje har helse- eller tryggingsmessig grunngiving, og heve grenser som i dag står fram som for låge når ein ser på auka levealder, seier sjeføkonom i Spekter, Stein Gjerding, til NTB.

Verken KS eller Spekter ønsker å konkretisere kva for yrkesgrupper dei meiner ikkje lenger bør ha ein særaldersgrense.

«Målet med pensjonsreforma er at fleire skal stå lenger i arbeid. Dette må også gjelde for grupper som i dag har særaldersgrenser. Også personar med særaldersgrense må stimulerast til å halde fram i arbeid. Det kan for eksempel bli gjort mogleg ved ein gradvis auke av aldersgrensene», skriv òg Arbeids- og sosialdepartementet i ein ny rapport.

Ei nøtt

Kva for yrkesgrupper som i framtida skal ha ei særaldersgrense og i kva grad aldersgrensa skal aukast, skal likevel ikkje forhandlast denne runden, men skal behandlast i ein eigen prosess seinare.

Målet i den første runden er å avgjere korleis pensjonen til tilsette med særaldersgrense skal utformast når offentleg sektor går over til ei ny pensjonsordning.

Særalderspensjon er ein nøtt i den nye pensjonsordninga sidan ordninga legg opp til at det skal lønne seg å jobbe lenge. Dette er ikkje mogleg for dei med særaldersgrenser, og dermed må det finnast eigne løysingar for dette, skriv FriFagbevegelse.

– Dei som må forlate arbeidslivet tidleg på grunn av særaldersgrenser, skal ikkje komme urimeleg ut samanlikna med andre grupper, seier 1. nestleiar Peggy Hessen Følsvik i LO til nettstaden.

Forhandlingsfristen er sett til 31. oktober.

