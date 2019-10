Kystvakta utan helikopter i fleire veker

innenriks

– Vi har fire båtar som skal patruljere med helikopter. Når dei ikkje har helikopter, så er dei ein avgrensa ressurs, fortel Roger Andreassen som fiskerifagleg rådgivar for Kystvakta, til Forsvarets forum.

– Det går så lang tid mellom kvar gong ein pulje og eit fartøy får tilgang på helikopter, at det no er bestemt at nokre skip ikkje skal bruke helikopter lenger, seier Andreassen.

Tatt ut av drift

Alle NH90-helikoptera vart tatt ut av drift førre veke etter at det vart oppdaga svikt i både rutinar og prosedyrar. Ifølgje Luftforsvaret er det likevel ikkje noko som tyder på at det er noko gale med helikopteret i seg sjølv, men at det trengst tiltak for å fjerne avvika.

Personellet er derfor sett inn i dette arbeidet i staden for å drifte helikoptera.

Dette har ført til påviselege konsekvensar for Kystvakta, som berre har hatt éi maskin tilgjengeleg som følgje av alle forseinkingane og komplikasjonane i samband med innfasinga av NH90.

Viktig for fiskerikontroll

Andreassen i Kystvakta poengterer overfor Forsvarets forum at helikopter er ein viktig ressurs, og at dei mellom anna effektiviserer arbeidet med ressurskontroll og aukar sjansen for å avdekke eventuell kriminalitet.

– Når vi kjem inn i eit område med eit kystvaktfartøy, er sjansen for at vi blir oppdaga på eit tidleg tidspunkt, ganske stor. Det er viktig å komme overraskande på for å avdekke lovbrot, dersom det til dømes blir brukt ulovlege innretningar i trålen, eller utkast av fisk, der ein raskt kan skjule spora innan Kystvakta har komme fram med båt, seier Andreassen.

Han fortel at nærværet varierer med tilgang på fartøy, og også andre oppdrag og øvingar. Statistikken viser derfor at Kystvakta blir stadig mindre til stades for å drive ressurskontroll.

Dette blir òg tatt opp i innspelet frå Kystvaktrådet til neste langtidsplan, skriv Forsvarets forum.

Svært forseinka

Forsvarets forum har tidlegare skrive at NH90-helikoptera vil koste mykje meir i drift enn det som var planen. I tillegg gjer mangel på reservedelar vedlikehaldet tidkrevjande.

Eirik Stueland, sjef for 139 luftving i Luftforsvaret, seier Kystvakta kvart år blir tildelt ei viss mengde døgn med helikopter. Han stadfestar at det berre er sett av eitt helikopter i planverket til Kystvakta for inneverande år, men seier han ikkje er kjent med at Kystvakta skal kutte ned på talet på fartøy som skal ha helikopter om bord.

Dei 14 helikoptera av typen NH90 skulle vore på plass i 2008, men Forsvaret har hittil berre fått ti stykk. Ytterlegare to kjem før nyttår, medan dei to siste er venta neste år.

Åtte av helikoptera skal brukast av Kystvakta, medan fregattane skal bruke seks.

